Ajda Pekkan kostümüyle konuşuldu

Pop müziğin Süper Star'ı Ajda Pekkan önceki akşam BKM‘nin organize ettiği Maximum Uniq Açıkhava’da muhteşem bir konsere imza attı.

Burcu Sedef imzalı kostüm giyen Ajda Pekkan, sahnede bir an olsun yerinde durmadı. Ara vermeden iki saat sahnede kalan Ajda Pekkan’a 5 bin 500 kişilik dev bir seyirci ordusu eşlik etti.



Sanatçıyı izleyenler arasında kardeşi Semiramis Pekkan da vardı. ‘Süper Star’a konserde eşlik eden dansçıların showları büyük beğeni toplarken Pekkan, konser sonunda dakikalarca alkışlandı. Süper Star, kostümüyle beğeni topladı.

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