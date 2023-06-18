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Ajda Pekkan kostümüyle konuşuldu

Süper Star Ajda Pekkan, Maximum Uniq Açıkhava’da verdiği konserinde kostümüyle konuşuldu. İşte detaylar...

Ajda Pekkan kostümüyle konuşuldu

Pop müziğin Süper Star'ı Ajda Pekkan önceki akşam BKM‘nin organize ettiği Maximum Uniq Açıkhava’da muhteşem bir konsere imza attı.

Ajda Pekkan kostümüyle konuşuldu

Burcu Sedef imzalı kostüm giyen Ajda Pekkan, sahnede bir an olsun yerinde durmadı. Ara vermeden iki saat sahnede kalan Ajda Pekkan’a 5 bin 500 kişilik dev bir seyirci ordusu eşlik etti.

Ajda Pekkan kostümüyle konuşuldu
Sanatçıyı izleyenler arasında kardeşi Semiramis Pekkan da vardı. ‘Süper Star’a konserde eşlik eden dansçıların showları büyük beğeni toplarken Pekkan, konser sonunda dakikalarca alkışlandı. Süper Star, kostümüyle beğeni topladı.

Ajda Pekkan kostümüyle konuşuldu

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