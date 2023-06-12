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Ajda Pekkan ışığıyla Boğaz’ı aydınlattı!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde, sahne önceki akşam bir kez daha Süperstar Ajda Pekkan’ındı.

Ajda Pekkan ışığıyla Boğaz’ı aydınlattı!

Ajda Pekkan’ın yıldızıyla parlayan sahne, müzikseverleri mest etti. İlginin yoğun olduğu gecede Kuruçeşme sahnesi, kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayarak Pekkan hayranlarını dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu.

Ajda Pekkan ışığıyla Boğaz’ı aydınlattı!

“ARAMIZDAKİ ENERJİDEN VAZGEÇEMİYORUM”

Süperstar Ajda Pekkan’ın biletleri günler öncesi tükenen Kuruçeşme Açıkhava Konserinde, sevenleri mekanı hınca hınç doldurdu. Binlerce kişinin telefonlarının kameralarını hazırda tuttuğu o anlarda nefesler tutuldu ve perdenin açılmasıyla Süperstar göründü.

Ajda Pekkan ışığıyla Boğaz’ı aydınlattı!

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesini, “Yeniden Başlasın”,Vitrin”, “Ben Yanmışım” şarkılarıyla selamlayan ünlü sanatçı, muhteşem müzik şöleninin sinyalini konserinin ilk dakikalarında verdi. Hayranlarının büyük ilgisine kayıtsız kalmayan Pekkan, “Bu gece çok güzel olacak ve hep birlikte eğleneceğiz.Biz beraber olduğumuzda enerji çok farklı oluyor. Ben de işte bundan vazgeçemiyorum. Sizler beni bırakmıyorsunuz. İyi ki varsınız.” sözleriyle herkese teşekkürlerini iletti.

Ajda Pekkan ışığıyla Boğaz’ı aydınlattı!

Sadece müziğiyle değil, giydiği kıyafetlerle de ikon olan Süperstar, sahnedeki şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Kuruçeşme Açıkhava sahnesine özel Burcu Sedef tasarımı taşlı, transparan elbisesini fuşya rengi ceketiyle tamamlayarak seyircisinden yine tam not aldı.

Ajda Pekkan ışığıyla Boğaz’ı aydınlattı!

“AJDA AŞKI” BOĞAZ’I SARDI!

Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran binlerce seveniyle şarkılarını söyleyen Ajda Pekkan, konseri boyunca zamana meydan okuyan klasiklerinin yanı sıra fantezi müziğin sevilen parçasıyla “Kız Sen İstanbul’un Neresindensin’ dedi, yabancı dillerde söylediği parçalarla da mest etti. Müzikseverlerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Ajda Pekkan, iki buçuk saat boyunca kesintisiz bir müzik şöleni sundu. Süperstar, Kuruçeşme’yi  “Ajda” haykırışlarıyla ayağa kaldıran müzikseverlere kayıtsız kalamadı. Sahneye geri dönen Pekkan, bis yaparak şarkılarını seslendirmeye devam etti.

Ajda Pekkan ışığıyla Boğaz’ı aydınlattı!

Unutulmaz bir konsere daha imzasını atan Süperstar, müzikseverlere eşsiz bir gece yaşattı.

 

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