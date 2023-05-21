 Ajda Pekkan'ın sevgilisi var mı? Pekkan'da flaş açıklama...

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam konser maratonuna anlamlı ve görkemli bir konserle start verdi. Sezon açılışında Ajda Pekkan’ı ağırlayan Kuruçeşme Sahnesi, süperstarın ışığıyla parladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sevincini hayranlarıyla birlikte kutlayan Pekkan, aralıksız 2,5 saat sahne aldığı konserde dinleyicilerini mest etti.

7 ‘den 77’ye binlerce müzikseverle dolan konser alanında hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu hem de ilk konser heyecanı bir arada yaşandı.



“AMA BEN SİZİ ÇOK ÖZLEDİM”

‘Yeniden Başlasın’ şarkısıyla hayranlarına “Merhaba” diyen süperstar, sahneye adım atar atmaz güzelliği ve sahne enerjisiyle izleyicileri büyüledi. Her zaman olduğu gibi kostümüyle fark yaratan Pekkan, şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Modacı Burcu Sedef'in tasarladığı gri payetli, kolları püsküllü tulumuyla dikkat çeken Pekkan, “Sizleri çok ama çok özledim. Kuruçeşme Sahnesi’nde bu sene bir kez daha buluşmak özel bir şey benim için… Tekrar birlikte olmak, heyecanı birlikte yaşamak, aynı frekansta olmak çok güzel duygular... Sahneye ilk kez çıkıyormuşum gibi kalbim tir tir titriyor. Böyle olmasaydı birbirimize aynı sevgiyi hissetmezdik.” sözleriyle duygularını ifade etti.

SÜPERSTAR ESTİ GEÇTİ!

‘Resim’, ‘Ya Sonra’, ‘Palavra’ , 'Bambaşka Biri', 'Petrol' , 'Affetmem Asla Seni' gibi unutulmaz şarkılarıyla sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkaran süperstar, ‘Ben Yanmışım’, Yakar Geçerim’ ve ‘Bir Günah Gibi’nin de aralarında bulunduğu hit şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Kendi şarkılarının yanı sıra Emel Sayın'la özdeşleşen "Kız Sen İstanbul'un Neresindensin?" adlı şarkıyı da seslendiren Süperstar, dansçılarıyla birlikte tam anlamıyla sahnenin tozunu attırdı.

SAHNEDE SEZEN AKSU'YU ALKIŞLATTI

Sahnede konser aralarında zaman zaman ilginç açıklamalar yapan Süperstar Ajda Pekkan seyircilere bir itirafta bulunarak özel hayatında kimse olmadığını belirtti. Yılbaşı önce evinde düşerek kalça kemiğini kıran sanatçı ameliyat olduktan 2 ay sonra hızla iyileşerek Yılbaşında sahnelere geri dönmüştü. Tedavi sürecinde yaşadıklarından da bahseden Ajda Pekkan "Hastayken 1,5 ay yatağa bağlı bir şekilde yaşadığım zaman insan farkında olmadan çok duygusal oluyor. Dışarıya çıkamıyor, hiçbir şeyi paylaşamıyor. Sadece kendini iyileştirmeye çalışıyor mantığı varya; 'bir an evvel iyileşeyim, bir an evvel sahneye çıkayım. Sadece sahnede de değil... Bence hep iyi olalım ve hep paylaşalım. Hiçbir şey paylaşmamak bana çok acı geliyor. O sırada bir program dinliyorum. Televizyondan tabi, arkadaş yok o sırada. Programda benim en çok sevdiğim şarkı ve arkadaşım var. Sevgili Sezen Aksu'yu alkışlayalım." diyerek 'Su Gibisin' adlı şarkıyı okudu. Ajda Pekkan, yıllar önce de Sezen Aksu'dan 'Ağlama Anne' adlı şarkıyı seslendirmiş, dillere pelesenk olmuştu. Sahneden rahmetli Fikret Şenes'i de anan Ajda Pekkan, sonraki konserlerde Sinema filminde yer alan Milyonzade, Göz Değdi Bana, Karşıdan Gel Göreyim, Kayadan İndir Beni gibi şarkılar ile Alaturka eserleri seslendireceğini söyledi.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINA ÖZEL KUTLAMA!

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kuruçeşme, Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza büründü. Ajda Pekkan’ın seslendirdiği ‘10. Yıl Marşı’ ile coşku ve gurur doruklara çıktı. Boğaz’ın büyülü atmosferinde havai fişek gösterileri ve ışık şovlarıyla dinleyiciler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna yaraşır olan coşkuyu sonuna kadar yaşadı. Unutulmaz gecenin sonunda Ajda Pekkan hayranları, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni terk etmedi.



Alkışların kesilmemesi üzerine sahneye geri dönen Ajda Pekkan’ı tüm müzikseverler ayakta karşıladı. Herkesin doyasıya dans ettiği dört şarkılık bis sonunda teşekkür ederek sahneden ayrılan süperstar, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan Burcu Sedef'in tasarladığı gri renk kostümle sahne aldı. (Magazinsortie)

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