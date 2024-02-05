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Ajda Pekkan ile sürpriz düet geliyor

Kıbrıs Girne yeni mekanı Cemiyet by News de bu haftaki konuğu Ayşen Birgör idi… Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Birgör, yakın zamanda çıkarmayı planladığı “Can Ağrısı” teklisi ile geleceğini sonrasında ise Türk Sanat Müziği albümüyle birlikte Ajda Pekkan ile sürpriz bir düet gerçekleştireceğini belirtti.

Ajda Pekkan ile sürpriz düet geliyor

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Birgör, yakın zamanda çıkarmayı planladığı “Can Ağrısı” teklisi ile geleceğini sonrasında ise Türk Sanat Müziği albümüyle birlikte  Ajda Pekkan ile sürpriz bir düet gerçekleştireceğini söyledi.

Ajda Pekkan ile sürpriz düet geliyor

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