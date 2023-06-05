 Ajda Pekkan hayranlarını şok etti

Ajda Pekkan, önceki akşam Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de sahne aldı.

Tercih ettiği göğüs dekolteli sahne kostümüyle izleyenlerden tam not alan süperstar, sahnede yine şarkı sözlerini unutunca imdadına vokalistleri yetişti.

2 saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen 3 bini aşkın izleyici, konser alanını hınca hınç doldurdu.

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