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Ajda Pekkan hayranlarını şok etti

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sahnede yine şarkı sözlerini unutunca imdadına vokalistleri yetişti. İşte detaylar...

Ajda Pekkan hayranlarını şok etti

Ajda Pekkan, önceki akşam Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de sahne aldı.

 Ajda Pekkan hayranlarını şok etti

Tercih ettiği göğüs dekolteli sahne kostümüyle izleyenlerden tam not alan süperstar, sahnede yine şarkı sözlerini unutunca imdadına vokalistleri yetişti.

 Ajda Pekkan hayranlarını şok etti

2 saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen 3 bini aşkın izleyici, konser alanını hınca hınç doldurdu.

Ajda Pekkan hayranlarını şok etti

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