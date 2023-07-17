 Ajda Pekkan'dan mayolu poz

Süperstar Ajda Pekkan, tatile başladı.

Ünlü sanatçı, mayolu pozunu paylaştı.

Pekkan karesine, "Bi tik tatil öyleyse" diye yazdı.

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