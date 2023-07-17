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Ajda Pekkan'dan mayolu poz

Süperstar Ajda Pekkan, tatile başladı ve mayolu fotoğrafını paylaştı.

Ajda Pekkan'dan mayolu poz

Süperstar Ajda Pekkan, tatile başladı.

 Ajda Pekkan'dan mayolu poz

Ünlü sanatçı, mayolu pozunu paylaştı.

Ajda Pekkan'dan mayolu poz

Pekkan karesine, "Bi tik tatil öyleyse" diye yazdı.

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