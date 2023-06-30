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Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi

Bayramın ilk günü Titanic Luxury Collection Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan, benzersiz sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Sevenleri ile elele şarkılar söyledi.

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi

Titanic Luxury Collection Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile bayrama damgasını vurdu.

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi
Konsere Aygün ailesinin misafiri olarak Türk ve Alman iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi
Sevil Aliyeva, Rıfat Yüzüak, Oya Germen, İsmail Polat, Mehmet Kutman, Wilma Elles, Burak Kut, Dr. Cansen Yeni Kut, Ursula Karven, Helen Mirren’in manejeri Sandy Campbell, Nicole Weber, Stylist Sue Giers konseri dinleyenler arasındaydı.

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi

Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi sahne ışığı ve büyüleyici performansı ile izleyenlerini kendine hayran bıraktı.

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi

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