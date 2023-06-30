Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi

Titanic Luxury Collection Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile bayrama damgasını vurdu.



Konsere Aygün ailesinin misafiri olarak Türk ve Alman iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.



Sevil Aliyeva, Rıfat Yüzüak, Oya Germen, İsmail Polat, Mehmet Kutman, Wilma Elles, Burak Kut, Dr. Cansen Yeni Kut, Ursula Karven, Helen Mirren’in manejeri Sandy Campbell, Nicole Weber, Stylist Sue Giers konseri dinleyenler arasındaydı.

Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi sahne ışığı ve büyüleyici performansı ile izleyenlerini kendine hayran bıraktı.

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