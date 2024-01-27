'Aile'nin merakla beklenen büyük finalinden heyecanı yükselten tanıtım

Merakla beklenen bölümden yayınlanan ilk tanıtımda; Aslan’ın “Hayat kazanamayacağımız tek kavgayı yine getirip önümüze koydu bizim… Bizi ölümle sınadı!” sözleri dikkat çekiyor. Hülya’nın gözyaşlarının sebebi merak uyandırırken, Kıymet Aslan’ı öldürmeleri için emir veriyor. Hülya’nın Kıymet’e silah çekmesi gerilimi artırırken, Devin doğuma alınıyor ve Aslan’ın “Devin” haykırışları akıllarda soru işareti bırakıyor. ‘Aile’de mutlu son olacak mı? Devin bebeğine kavuşabilecek mi? ‘Aile’nin büyük finalinde heyecan dolu gelişmelerle sorular yanıt bulacak.

‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Alper Çankaya ile usta oyuncular Ayda Aksel ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’nin büyük finali Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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