  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Aile'nin merakla beklenen büyük finalinden heyecanı yükselten tanıtım

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Aile’nin final bölümü Salı akşamı yayınlanacak.

'Aile'nin merakla beklenen büyük finalinden heyecanı yükselten tanıtım

Merakla beklenen bölümden yayınlanan ilk tanıtımda; Aslan’ın “Hayat kazanamayacağımız tek kavgayı yine getirip önümüze koydu bizim… Bizi ölümle sınadı!” sözleri dikkat çekiyor. Hülya’nın gözyaşlarının sebebi merak uyandırırken, Kıymet Aslan’ı öldürmeleri için emir veriyor. Hülya’nın Kıymet’e silah çekmesi gerilimi artırırken, Devin doğuma alınıyor ve Aslan’ın “Devin” haykırışları akıllarda soru işareti bırakıyor. ‘Aile’de mutlu son olacak mı? Devin bebeğine kavuşabilecek mi? ‘Aile’nin büyük finalinde heyecan dolu gelişmelerle sorular yanıt bulacak.  

'Aile'nin merakla beklenen büyük finalinden heyecanı yükselten tanıtım

‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Alper Çankaya ile usta oyuncular Ayda Aksel ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile'nin merakla beklenen büyük finalinden heyecanı yükselten tanıtım

‘Aile’nin büyük finali Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cem Karaca'nın hayatını anlatan film hakkında şok karar!
  Gündem

Cem Karaca'nın hayatını anlatan film hakkında şok karar!

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi
  Gündem

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Ünlü oyuncu Müge Boz'dan hamilelik pozları
  Magazin

Ünlü oyuncu Müge Boz'dan hamilelik pozları

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!
  Magazin

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu

'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
  Gündem

'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi