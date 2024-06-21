Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ahu Tuğba’nın tedavisine Amerika'nın Florida eyaletinde Miami de Universty Hospital da yoğun bakımda devam ediliyor. Magzinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'in özel haberi... 2 ay önce Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazası sonrası 8 saati aşkın bir ameliyat geçiren ve bir ay hastanede kaldıktan sonra taburcu olarak fizik tedavi gören Ahu Tuğba'nın rahatsızlığının nedeni belli oldu.



Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Annem fizik tedavide yürüteç ile yürüyordu, çok kırıklı kaburga ameliyatı geçirmişti. Maalesef doktorları dinlemedi, kesinlikle uçağa binmemesi gerekirken 5,5 saatlik yolculukla Los Angeles'tan Miami'ye geçti. Eve geldiğinde annemi fenalaşmış bir şekilde buldum. 2 saat sonra evde olsam herşey çok geç olurdu" dedi.

Anjelik Calvin “Annem trafik kazası sonrasında Los Angeles da çok kırıklı kaburga ameliyatı geçirdi. Bir süredir fizik tedavi görüyordu. Fizik tedavide yürüteç ile yürüyordu. Annem kaza sonrasında doktorları dinlemedi, uçağa binmesi yasaktı, en az 8 hafta demişti doktorlar. Los Angeles – Miami arası uçakla 5, 5 saat. Doktorlar ‘uçağa binemezsin’ demişti. Maalesef uçaktan indikten sonra evde fenalaşmış bir şekilde buldum. Acilen ambulansla hastaneye yetiştirdim. Eve girmeseydim 2 saat sonra girseydim olacakları düşünemiyorum bile. Düşününce çıldıracak gibi oluyorum. Vücudundaki oksijen seviyesi düşmüş sıfırlanırken hiç nefes alamıyordu, ambulans yetişmeseydi herşey daha da kötü olabilirdi. Sürekli dua okuyorum yoğun bakımın önünde, o benim canım bir şey olursa yaşayamam” dedi.



KOAH rahatsızlığı da bulunan Ahu Tuğa’nın sigarayı bıraktığını de söyleyen Anjelik Calvin; “Oksijen değeri bitmişti o iyileştirildi, kalp damarları açıldı. Annem burnundan rahat nefes alamıyor, burnunda kemik ve nodüller var ameliyat olması lâzım dediler yıllar önce olmadı. Çocukluğumdan beri elleri, kolları şiştir ve hep iğne olur. ‘Ameliyat olmalısın’ dediklerinde hemen hastaneden kaçmıştı, dün gibi hatırlıyorum henüz ilkokula gidiyordum hiç dinlemedi doktorları” dedi.

Anjelik Calvin, Ahu Tuğba’nın okuttuğu çok sayıda öğrenci olduğunu ve faturalarını ödediği yardıma muhtaç kişiler de olduğunu belirterek, bu süreçte arayıp soran olmadığını ifade etti. Calvin; “Olcay Ağabey, çok kötüyüm, hiç uyumadım. Ben annemi çok seviyorum. Benim nefesim, canımdan öte. Kuran okuyorum sürekli. Allahım annemi bana bağışlasın. Dünyam kapkaranlık oldu, zor nefes alıyorum.” diyerek yaşadığı duyguları paylaştı.

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