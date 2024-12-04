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Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!

Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!

Günay Restaurant'ın kurucusu Günay Tuncel'in eski eşi Ahu Erbaydar, Nişantaşı Citys'te objektiflere takıldı.

 Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!

Tarzıyla dikkat çeken Erbaydar, mağazaları dolaştı.

Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!
Bir üniversitede öğretim üyesi olduğunu belirten Erbaydar, "Sıradan bir hayat yaşıyorum" dedi.

 Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir dönemin popüler ismi olan Erbaydar, 2009 yılında Günay Tuncel ile boşanmıştı.

Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!
Günay Tuncel, 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

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