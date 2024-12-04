 Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!

Günay Restaurant'ın kurucusu Günay Tuncel'in eski eşi Ahu Erbaydar, Nişantaşı Citys'te objektiflere takıldı.

Tarzıyla dikkat çeken Erbaydar, mağazaları dolaştı.



Bir üniversitede öğretim üyesi olduğunu belirten Erbaydar, "Sıradan bir hayat yaşıyorum" dedi.

Bir dönemin popüler ismi olan Erbaydar, 2009 yılında Günay Tuncel ile boşanmıştı.



Günay Tuncel, 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

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