Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefat haberini komedyen Cem Yılmaz duyurdu.

Cem Yılmaz paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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