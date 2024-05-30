  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefat haberini komedyen Cem Yılmaz duyurdu.

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Cem Yılmaz paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile nasıl tanıştığını ilk kez açıkladı!
  Magazin

Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile nasıl tanıştığını ilk kez açıkladı!

Müjde Ar'dan gençlere tavsiye
  Magazin

Müjde Ar'dan gençlere tavsiye

Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu
  Magazin

Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu

Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!
  Magazin

Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!

Erol Evgin yaz turnesi başladı
  Magazin

Erol Evgin yaz turnesi başladı

Başhekim şarkıcı! Ferhat Göçer’in sınıf arkadaşı çıktı    
  Magazin

Başhekim şarkıcı! Ferhat Göçer’in sınıf arkadaşı çıktı    