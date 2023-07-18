Besteleri ve kendine has yorumuyla gönüllerde taht kuran Ahmet Şafak, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle bir araya geldi. ‘Adam Gibi’ şarkısıyla konserine start veren ünlü sanatçı, ilk dakikalarda güçlü sesiyle Kuruçeşme dinleyicisini kendine hayran bıraktı.

İstanbullu hayranlarıyla hasret gideren Şafak, “İstanbul’da Kuruçeşme Sahnesi’nde sizlerin güzel huzurundayım. Sesimi sesinize ekleyerek şarkılarımızı söyleyeceğiz. Bu aile tablosunda olmak çok güzel…” sözleriyle bu özel gece de yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Müzik şölenine ‘Bizim Sokaklar’dan ‘Bizden Olmaz’a, ‘Sana Elveda Dedim’den ‘Mecburiyet Caddesi’ne kadar birçok parçasıyla devam ederek duygulara tercüman oldu. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde binlerce dinleyicisini coşturan Ahmet Şafak, şarkılarıyla Boğaz’da rüzgar gibi esti. 2,5 saatlik konserde ara ara seyircisinin yanına inerek parçalarını seslendiren Şafak, samimi tavrıyla gönülleri fethetti.

Şarkılarının yanı sıra okuduğu şiirlerle hayranlarını etkisi altında bırakan Ahmet Şafak, oğluyla yaptığı müthiş düetle de alkış yağmuruna tutuldu. Nabzın bir an olsun azalmadığı konserde başarılı sanatçı, müzikseverlerin hafızalarından çıkmayacağı bir şölene imza attı.

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