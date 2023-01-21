Ahmet Mümtaz Taylan Hastaneye Yatıyor

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 23 Ocak Pazartesi günü koroner by-pass operasyonu geçirmek için hastaneye yatacak. Taylan'ın operasyonu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşecek.

Ahmet Mümtaz Taylan, sunuculuğunu üstlendiği, her çarşamba NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının çekimlerine de 3 hafta ara verecek.

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