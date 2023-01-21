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Ahmet Mümtaz Taylan Hastaneye Yatıyor

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber geldi. Usta sanatçı, 23 Ocak Pazartesi günü koroner by-pass operasyonu geçirmek için hastaneye yatacak. İşte haberin detayları...

Ahmet Mümtaz Taylan Hastaneye Yatıyor

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 23 Ocak Pazartesi günü koroner by-pass operasyonu geçirmek için hastaneye yatacak. Taylan'ın operasyonu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşecek.
Ahmet Mümtaz Taylan Hastaneye Yatıyor
Ahmet Mümtaz Taylan, sunuculuğunu üstlendiği, her çarşamba NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının çekimlerine de 3 hafta ara verecek.

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Editör
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