'Ahde Vefasız' dinleyenlerden tam not aldı 

Sözü-müziği Tekir'e ait olan yeni şarkısı için akıllardan silinmeyecek bir klibe de imza atan Balcı, klibindeki tabut sahnesiyle ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Klip yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı'nın yaptığı şarkı hakkında konuşan Murat Balcı, ''Çok içime sinen bir bir iş oldu. Şarkıyı ilk dinlediğimde 'geçmiş olsun' dedim. Dinleyen herkesten çok güzel yorumlar alıyorum. Yaz boyunca sahnelere kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğim. Peşine arka arkaya iki sürpriz projem daha olacak. Hele bir tanesi öyle böyle sürprizli değil! '' diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

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