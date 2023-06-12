Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını açıklaması

Afra Saraçoğlu, başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinden sonra Twitter'dan açıklama yaptı.

Star TV'de cuma akşamı ekrana gelen sezon finalinden sonra açıklama yapan oyuncu, "Benim sezon yeni bitti sayılır. Bugüne kadar bizi seven, destekleyen herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum. Seyran ve nice Seyranlara umut olmak dileğiyle..." diye yazdı.



Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veriyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.