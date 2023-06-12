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Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını açıklaması

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinden sonra açıklama yaptı. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını açıklaması

Afra Saraçoğlu, başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinden sonra Twitter'dan açıklama yaptı.

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını açıklaması

Star TV'de cuma akşamı ekrana gelen sezon finalinden sonra açıklama yapan oyuncu, "Benim sezon yeni bitti sayılır. Bugüne kadar bizi seven, destekleyen herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum. Seyran ve nice Seyranlara umut olmak dileğiyle..." diye yazdı.

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını açıklaması
Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veriyor.

 

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