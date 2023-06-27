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Afra Saraçoğlu'ndan Seyran ile Ferit açıklaması...

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisi hakkında konuştu. İşte haberin detayları...

Afra Saraçoğlu'ndan Seyran ile Ferit açıklaması...

Afra Saraçoğlu, Elle dergisine konuştu.

Afra Saraçoğlu'ndan Seyran ile Ferit açıklaması...

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile Bodrum'da öpüşürken görüntülenen oyuncu, dizi hakkında konuştu.

Afra Saraçoğlu'ndan Seyran ile Ferit açıklaması...

Dizide Seyran karakterini canlandıran Saraçoğlu, sevgilisi Demir'in oynadığı Ferit karakteriyle ilgili konuştu.

Afra Saraçoğlu'ndan Seyran ile Ferit açıklaması...
Oyuncu, Ferit'in ilişkilerinde yaptıkları en önemli hatayı, "İlişki ile ilgili problemlerden kaçmaları ve birbirleri ile konuşmamaları. İletişimsizlik en büyük problemleri, bu sebeple sevgiyi, nefreti, kavgayı her şeyi en uçlarda yaşıyorlar. Ve maalesef çok yıpranıyorlar" diyerek, açıkladı.

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