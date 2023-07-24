Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, tatil için Bodrum Mivara Luxury Resort’u tercih etti.



Sosyal medyasından paylaştığı sarı bikinili fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Saraçoğlu, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

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