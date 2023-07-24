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Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

Yalı Çapkını dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar geldi. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, tatil için Bodrum Mivara Luxury Resort’u tercih etti.

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar
Sosyal medyasından paylaştığı sarı bikinili fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Saraçoğlu, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

Afra Saraçoğlu'ndan bikinili pozlar

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