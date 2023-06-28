Afra Saraçoğlu'na şok! Ülkeye almadılar!  

Afra Saraçoğlu, annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında kötü bir sürprizle karşılaştı.

Pasaport sırasında güzel oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu İstanbul Havaalanından geri dönmek zorunda kaldı. (Magazin Tadı)

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