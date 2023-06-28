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Afra Saraçoğlu'na şok! Ülkeye almadılar!  

Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile birlikte olan Afra Saraçoğlu'na şok! İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu'na şok! Ülkeye almadılar!  

Afra Saraçoğlu, annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında kötü bir sürprizle karşılaştı.

Afra Saraçoğlu'na şok! Ülkeye almadılar!  

Pasaport sırasında güzel oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu'na şok! Ülkeye almadılar!  

Afra Saraçoğlu İstanbul Havaalanından geri dönmek zorunda kaldı. (Magazin Tadı)

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