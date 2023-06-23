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Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi. İşte detaylar...

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Bir süredir aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündemde olan Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı sonunda belgelendi. Göcek'te tatil yapan çift, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı. 2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü.

 Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

"ARKADAŞIMIZ" DEDİ, SONRA SİLDİ

Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle aşk söylentilerini daha da alevlendirmişti.

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda belgelendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi. Tekne turunda paparazzilere yakalanan aşıklar, Göcek'e demir attı.

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Önce Mert Ramazan Demir deniz atladı. Arkasından da Afra Saraçoğlu kendini serin sulara bıraktı.

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı.

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

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