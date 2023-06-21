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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa görüntülendi

Star TV'de cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde oynayan Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa görüntülendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa görüntülendi

2. Sayfa'nın haberine göre; Aralarında aşk var mı yok mu, yoksa sadece kankalar mı? Herkesin merak ettiği bu sorular nihayet yanıt buldu.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa görüntülendi

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in dizi aşkı gerçek oldu! Çift, Göcek-Binlik Koyu’na demirli teknede Umut Ünver tarafından dudak dudağa görüntülendi. Ancak fotoğraflar bugün yayınlanmadı! Şimdilik bu kadar detay yeter!

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