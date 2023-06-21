Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa görüntülendi

2. Sayfa'nın haberine göre; Aralarında aşk var mı yok mu, yoksa sadece kankalar mı? Herkesin merak ettiği bu sorular nihayet yanıt buldu.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in dizi aşkı gerçek oldu! Çift, Göcek-Binlik Koyu’na demirli teknede Umut Ünver tarafından dudak dudağa görüntülendi. Ancak fotoğraflar bugün yayınlanmadı! Şimdilik bu kadar detay yeter!

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