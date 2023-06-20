 Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde flaş gelişme

Snob Magazin'in özel haberine göre; Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi.



Reyting rekorları kıran dizide Seyran ile Ferit karakterini canlandıran ikilinin, Dalaman Havalimanı'nda sarmaş dolaş görüntülendiği iddia edildi.

İkilinin, baş başa Mavi Tur'a da çıktığı iddia edildi. Saraçoğlu ve Demir'in önümüzdeki günlerde sosyal medyadan aşklarını ilan edeceği söyleniyor.



Çift, son dönemde çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlıyordu.

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