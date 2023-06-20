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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde flaş gelişme

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi. İşte haberin detayları...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde flaş gelişme

Snob Magazin'in özel haberine göre; Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde flaş gelişme
Reyting rekorları kıran dizide Seyran ile Ferit karakterini canlandıran ikilinin, Dalaman Havalimanı'nda sarmaş dolaş görüntülendiği iddia edildi.

 Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde flaş gelişme

İkilinin, baş başa Mavi Tur'a da çıktığı iddia edildi. Saraçoğlu ve Demir'in önümüzdeki günlerde sosyal medyadan aşklarını ilan edeceği söyleniyor.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde flaş gelişme
Çift, son dönemde çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlıyordu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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