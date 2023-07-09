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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Portekiz'de aşka geldi. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı devam ediyor.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!
İki hafta önce Göcek'te dudak dudağa görüntülenerek aşkları belgenen ikili, tatil yapıyor.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!
Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen çiçeği burnunda sevgililer, Portekiz'e gitti.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!
Lizbon'da bir konsere giden Saraçoğlu ile Demir, hayranları tartafından görüntülendi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!

İkilinin konseri birbirilerine sarılarak izlediği görüldü.

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