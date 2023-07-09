Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı devam ediyor.



İki hafta önce Göcek'te dudak dudağa görüntülenerek aşkları belgenen ikili, tatil yapıyor.



Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen çiçeği burnunda sevgililer, Portekiz'e gitti.



Lizbon'da bir konsere giden Saraçoğlu ile Demir, hayranları tartafından görüntülendi.

İkilinin konseri birbirilerine sarılarak izlediği görüldü.

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