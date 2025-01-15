  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

‘Adsız Aşıklar’ ekibi lansmanda bir araya geldi

Netflix, yeni dizisi Adsız Aşıklar’ın lansmanını bu akşam Etiler Arkestra’da dizi ekibinin katılımıyla düzenlenen bir yemek ile kutladı.

‘Adsız Aşıklar’ ekibi lansmanda bir araya geldi

Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Funda Eryiğit başta olmak üzere, dizinin oyuncu kadrosundan Zerrin Nişancı, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman, Beril Kayar dizinin konuk oyuncularından Teoman, Cansel Elçin, Cemre Ebüzziya, Doğaç Yıldız, Erdem Şenocak, Erdem Kaynarca, Efe Tunçer, Yetkin Dikinciler, Sedef Avcı, Eda Gürkaynak ve ayrıca dizinin yazarı Başar Başaran ve yönetmeni Umur Turagay da katıldı.

‘Adsız Aşıklar’ ekibi lansmanda bir araya geldi

Aşkın bir hastalık mı yoksa şifa mı olduğu sorusuna yanıt arayan Adsız Aşıklar, 16 Ocak’ta sadece Netflix’te yayınlanacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yeni Lash Idôle Flutter Extension Maskarası ile tanış!
  Moda ve Güzellik

Yeni Lash Idôle Flutter Extension Maskarası ile tanış!

Ceren Benderlioğlu moda akımı başlattı!
  Magazin

Ceren Benderlioğlu moda akımı başlattı!

Tanyeli'den arkadaşlarına mesaj
  Gündem

Tanyeli'den arkadaşlarına mesaj

Menajeri Ayşe Barım soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi!
  Gündem

Menajeri Ayşe Barım soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi!

Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'dan aşk fotoğrafı!
  Magazin

Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'dan aşk fotoğrafı!

Selma Eruzun herkesin bildiği ancak sustuğu bütün sırları açıkladı!
  Magazin

Selma Eruzun herkesin bildiği ancak sustuğu bütün sırları açıkladı!