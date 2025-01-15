‘Adsız Aşıklar’ ekibi lansmanda bir araya geldi

Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Funda Eryiğit başta olmak üzere, dizinin oyuncu kadrosundan Zerrin Nişancı, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman, Beril Kayar dizinin konuk oyuncularından Teoman, Cansel Elçin, Cemre Ebüzziya, Doğaç Yıldız, Erdem Şenocak, Erdem Kaynarca, Efe Tunçer, Yetkin Dikinciler, Sedef Avcı, Eda Gürkaynak ve ayrıca dizinin yazarı Başar Başaran ve yönetmeni Umur Turagay da katıldı.

Aşkın bir hastalık mı yoksa şifa mı olduğu sorusuna yanıt arayan Adsız Aşıklar, 16 Ocak’ta sadece Netflix’te yayınlanacak.

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