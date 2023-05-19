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Adları aşk dedikodusuna karışan Hadise ile Murda'dan sürpriz proje

Adları aşk dedikodusuna karışan Murda ve Hadise'den sürpriz bir proje geldi. İşte detaylar...

Adları aşk dedikodusuna karışan Hadise ile Murda'dan sürpriz proje

Adları aşk dedikodusuna karışan Murda ve Hadise'nin, iş birliğine gittikleri ikinci parçaları "Sen Dönene Kadar", Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.

Adları aşk dedikodusuna karışan Hadise ile Murda'dan sürpriz proje
Amsterdam çıkışlı Murda, geçtiğimiz yıllarda hem Türkiye hem de Avrupa müzik endüstrilerinde büyük bir etki yaratırken sayısız hit parçaya imza attı.

Adları aşk dedikodusuna karışan Hadise ile Murda'dan sürpriz proje
Kendine özgü rap, trap ve R&B türlerini bir araya getirdiği stili ile dikkat çeken Murda, akılda kalıcı ve enerjik parçalarıyla geçtiğimiz süreçte büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Adları aşk dedikodusuna karışan Hadise ile Murda'dan sürpriz proje

Türkçe Pop'un uzun süredir ikonları arasında yer alan ve 2009 yılında Avrupa'nın en prestijli müzik organizasyonlarından Eurovision'da ülkemizi temsil eden Hadise, Türkiye ve Avrupa'da geniş bir hayran kitlesine ve başarılı hit parçalarla dolu bir diskografiye sahip.

Adları aşk dedikodusuna karışan Hadise ile Murda'dan sürpriz proje
Murda ve Hadise ikilisinin müzikal stillerini ve yaratıcı enerjilerini birleştirdiği "Sen Dönene Kadar", listelerinin en üst sıralarında yer almaya şimdiden aday. Uzun süredir beklenen bu iş birliği, eğlenceli klibiyle birlikte dinleyiciler için oldukça keyifli bir deneyim sunacak.

Adları aşk dedikodusuna karışan Hadise ile Murda'dan sürpriz proje
İkili çıkan aşk dedikodularını ise geçtiğimiz haftalarda yalanlamıştı.

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