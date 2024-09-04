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Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı!

Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı! İşte detaylar...

Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda nikâh masasına oturacak.

 Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı!

Altunkaya, düğün öncesi hazırlık

 Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı!

anlarını paylaştı.

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