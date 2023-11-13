Acarlar Şirketler Topluluğu’ndan eğitime tam destek

Geleneksel Elma Festivali’nde elmaların satışı TEGV İpek Kıraç Öğrenim Birimi öğrencileri ve gönüllülerinin katılımıyla, 8 Kasım Çarşamba günü Acarkent Coliseum Meydan’da gerçekleştirildi.



Geleceğe yapılacak en büyük yatırımın iyi eğitimli çocuklar olduğu bilinciyle başlatılan sosyal sorumluluk projesinde, gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

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