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Acarlar Şirketler Topluluğu’ndan eğitime tam destek

Acarlar Şirketler Topluluğu, kendi markası olan Acar Meyve Fidanlığı’nda hasat edilen elmaların satışından elde edilen geliri bu sene de TEGV’e bağışlayacağını duyurdu.

Acarlar Şirketler Topluluğu’ndan eğitime tam destek

Geleneksel Elma Festivali’nde elmaların satışı TEGV İpek Kıraç Öğrenim Birimi öğrencileri ve gönüllülerinin katılımıyla, 8 Kasım Çarşamba günü Acarkent Coliseum Meydan’da gerçekleştirildi.

Geleceğe yapılacak en büyük yatırımın iyi eğitimli çocuklar olduğu bilinciyle başlatılan sosyal sorumluluk projesinde, gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

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