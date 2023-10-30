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Acarkent’te Cumhuriyetin 100.Yılına yakışır kutlama

Acarlar Şirketler Topluluğu’ndan Cumhuriyet’in 100. Yılına özel görkemli kutlama!

Acarkent’te Cumhuriyetin 100.Yılına yakışır kutlama

Cumhuriyetin 100. yılı Acarlar Şirketler Topluluğu ev sahipliğinde Acarkent’te büyük bir coşku ile kutlandı.

Ünlü sanatçı Şevval Sam’ın sahne aldığı gecede Cumhuriyetimizin 100.Yıl coşkusu büyük bir ilgi ile kutlandı.

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