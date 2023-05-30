A101’e En İtibarlı İş Ortağı ödülü

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip zincir marketi A101, Türkiye’de markaların B2B alanındaki performansını kapsamlı bir araştırmayla ölçümleyen ilk endeks olan B2B Excellence Awards’da temizlik kategorisinde ilk sırada yer alarak en itibarlı iş ortağı oldu.

Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Deloitte Türkiye’nin de uzmanlığıyla sürece katkı sunduğu B2B Excellence Awards kazananları, 24 Mayıs Çarşamba günü Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

Kuantum Araştırma’nın 70 bin dakikayı aşan, 12 ilde 2.800 işletmeyle 20 sektörde gerçekleştirdiği araştırma, yüzde 95 güven düzeyinde ve ±2,0 hata payıyla gerçekleştirildi. Saha süreci 01 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihleri arasında, veri kontrol süreci 04 Eylül – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında, analiz ve raporlama ise 16 – 20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada kantitatif araştırma yönteminde CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) tekniği kullanıldı. Araştırma sonucu A101, temizlik kategorisinde ekosisteminde bulunan paydaşlarının gözünde en itibarlı marka olarak ölçümlendi.



A101 Satın Alma Grup Müdürü Gürkan Gür ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Temizlik kategorisinde aldığımız en itibarlı iş ortağı ödülü, ekosistemimizde yer alan tedarikçi paydaşlarımızın bizlere duyduğu güvenin bir simgesidir. Kurumsal itibarı her zaman ön planda tutan bir marka olarak bu ödüle bizleri layık gören tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda da en itibarlı süpermarket olarak güvenilir ve saygınlığını tescilleyen A101, Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde, 12.000’i aşkın marketi ile faaliyet göstermeye devam ediyor. Güvenilir ve saygın bir marka olarak konumlanma stratejisini ön planda tutan ve süpermarket kategorisinde en itibarlı marka seçilen A101, temizlik kategorisinde de iş ortaklarının gözünde en itibarlı marka ödülünü almaya hak kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

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