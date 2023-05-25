9. Sapanca Ultra Maratonu 3-4 Haziran’da gerçekleşecek

Sapanca Ultra Maratonu, dokuzuncu yılında artan ilgiyle devam ediyor. Sınırlı kontenjanla 3 Haziran Cumartesi günü altı yüz ve 4 Haziran Pazar günü altı yüz elli sporseverin katılacağı etkinliğe 12 ülke ve 54 şehirden sporcular katılacak. Yüzde 35’ini kadın sporcuların oluşturduğu etkinlik, düzenlenecek birçok atölye çalışması ile festival havasında geçecek. Koşuculara uzmanlardan alacakları pratik bilgiler ile kendilerini geliştirme imkanı da sunacak etkinlikte, yarışmacılar adeta doğa ile dans edecek.





ZORLU PARKUR

100 sporcunun yarışacağı 60 km parkurunda sporcular, Sapanca Gölünden start alıp Kartepe zirveye çıkacaklar ve sonrasında tekrar Sapanca Gölü’nde finish yapacaklar. Katılımcılar doğa ile iç içe yapılan bu organizasyonda doğaya sadece ayak izini bırakacaklar.

Kültür, doğa ve spor turizmini birleştirip, daha yüksek bir katma değer yaratmayı amaçlayan Limit Sensin ekibinin bu organizasyonu NG Sapanca, Kutupayısı, Arnica ve birçok yerel destekçi ile beraber gerçekleşiyor. NG Sapanca’nın 9 yıldır desteklediği organizasyon her yıl daha da büyüyerek bölgenin en büyük spor organizasyonu olarak yerini almaya hazırlanıyor.

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