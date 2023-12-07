‘7 Mila’ Gault&Millau Rehberi’nde

Önceki akşam Çırağan Palace Kempinski'de açıklanan gecede yeme içme dünyasının en önemli isimleri bir araya gelirken kazanan restoranlar belli oldu. Törende ilk yılını dolduran 7 Mila Restaurant “Gourmand Table Chef Restaurant” olarak ödüllendi. Restoranın yetenekli Mutfak Şefi Selen Mağzalcıoğlu ilk yılında ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.‘ İlk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlanan Gault & Millau, Türkiye'yi 17.ülke olarak bünyesine katmıştı.

Tarihi Yarımada’da hem büyüleyici manzarası hem de Mezopotamya lezzetleri ile Innova Otel’in terasındaki 7 Mila İstanbul’un en yeni yüzlerinden biri… 7 Mila “Bereketli Hilal” topraklarının hikâyesinden ilham alınan bir konsepte sahip… 7 Mila restoran sahibi Selen Mağzalcıoğlu ata toprağı Mardin’in ve tüm Mezopotamya’nın geleneksel lezzetlerini günümüz mutfağını, sihirli dokunuşları ile 7Mila’da buluşturuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.