  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

50 yıllık efsane grubun konserine sayılı günler kaldı

Judas Priest İstanbul konserinde yeni şarkılarını ilk kez Türk hayranları için çalacak.

50 yıllık efsane grubun konserine sayılı günler kaldı

1969’da Birmingham, İngiltere’de kurulan metal müziğin tanrıları olarak da bilinen 50 yılı aşkın müzik yaparak metal rüzgarını dünyanın dört bir yanında estiren Judas Priest, yeni albümleri “Invincible Shield”ın Avrupa turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz’da Bonus Parkorman’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

50 yıllık efsane grubun konserine sayılı günler kaldı

YENİ ŞARKILAR CANLI OLARAK İLK KEZ BU KONSERDE 

Küresel arenada yıllara meydan okuyan efsane grup Judas Priest, 24 Temmuz’da İstanbul Bonus Parkorman’da gerçekleşecek konserinde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri “Invincible Shield”dan bazı parçalarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çalacaklar.

50 yıllık efsane grubun konserine sayılı günler kaldı

GRUP TÜRK HAYRANLARINA VIDEOLU MESAJ GÖNDERMİŞTİ 

Judas Priest’in vokalisti Rob Halford ve grubun baş gitaristi Richie Faulkner, Türk hayranları için geçtiğimiz haftalarda gönderdiği videoda 24 Temmuz’da Bonus Parkorman’da gerçekleşecek konserlerini şu sözleriyle duyurmuştu;

“Uzun zamandır Türkiye’de çalmadığımız için geri dönüyor olmaktan çok memnunuz. Judas Priest tarzı heavy metal müziğimizi, yeni albümümüz Invincible Shield’den bazı şarkılar ve hayranlarımızın çok sevdiği birçok diğer şarkıyla 24 Temmuz’da İstanbul’da görüşmek üzere!

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serel Yereli babasının mezarı başında çekilen fotoğrafları "Kocam babamla tanıştı" notuyla paylaştı
  Magazin

Serel Yereli babasının mezarı başında çekilen fotoğrafları "Kocam babamla tanıştı" notuyla paylaştı

Avatar Atakan: Hanımcılık her zaman kazanır
  Magazin

Avatar Atakan: Hanımcılık her zaman kazanır

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi

24 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayeti ile ilgili anne Gülnur Tuğaltay konuştu! “Oğlumu ben teslim ederim”
  Güncel

24 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayeti ile ilgili anne Gülnur Tuğaltay konuştu! “Oğlumu ben teslim ederim”

Ozan Güven: "Saygılarımla krallar"
  Magazin

Ozan Güven: "Saygılarımla krallar"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın fotoğrafında dikkat çeken detay!
  Magazin

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın fotoğrafında dikkat çeken detay!