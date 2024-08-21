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40 yıllık şarkı Beste’lendi 

Beste Yıldırım’ın yeni teklisi ‘Sevmek Kim Sen Kimsin’ MGM Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

40 yıllık şarkı Beste’lendi 

Yıldırım, uzun bir aradan sonra söz ve müziği Ertan Eren’e ait şarkıyla yeniden müzikseverlerle buluştu. Yaklaşık 40 yıl önce ilk kez Cengiz Kurtoğlu’nun seslendirdiği ‘Sevmek Kim Sen Kimsin’ adlı şarkının aranjesi ise Enis Karadağ ve Ayhan Yuva’nın imzasını taşıyor.  

40 yıllık şarkı Beste’lendi 

Beste Yıldırım ¨Ne varsa eskilerde var diyerek çok sevdiğim bu eseri kendi yorumumla yeniden hayat vermek istedim. Umarım beğenirsiniz¨ dedi.  

‘Sevmek Kim Sen Kimsin’in video klibini ise yönetmen Yusuf Can Özbilen çekti. 

Maltepe'de düzenlenen tanıtım gecesinde Beste Yıldırım’ı Çılgın Sedat ve birçok sanatçı dostu da yalnız bırakmadı. 

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