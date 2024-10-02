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3.Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği ( Disineder) olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşecek olan 3.Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor. 

3.Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor

3.Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde filmler; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride 23 film yarışmada yer alıyor. Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen’in direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 3. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivali’nde finale kalan fılmler ise;

3.Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor

Ulusal Kısa Kurmaca’da Abdullah Çeper’in ‘’Kaç Gün Sürecek’’, Mehmet Acaruk’un ‘’Elma, Tuvana Simin Günay’ın ‘’Dark’’, Onur Güler’in ‘’Hangi Gece Büyüdüysem’’, Damla Ersan’ın ‘’Şöyle Anlatayım’’, Mert Erez’in ‘’Rehber’’, Ali Emre Ceylan’ın ‘’Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor’’, Ömer Ferhat Özmen’in ‘’Eksi Bir’’

3.Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor

Ulusal Kısa Belgesel’de Yusuf İslam Ölmez’in ‘’Işığın İzinde: Zaz’’, Mehmet Ali Poyraz’ın ‘’Yaren’’, Meryem Ateş-Hakan Varankaya’nın ‘’Ekmek Teknesi’’, Büşra Baran-Fezvi Baran’ın  ‘’Dilek Kutusu’’, Deniz Mıdık’ın ‘’Yüzmek Yasaktır’’, Furkan Aydın’ın ‘’Deq’’, Mahmut Taş’ın ‘’Ada’’, Hasan Ete’nin ‘’İyi Ölüm’’ 

3.Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor

Uluslararası Kısa Film’lerde  Central Hospital, Darcine’s Day, Kimono, My First Phone, Visitation, The Neighbor, Es To Es Noruega olarak belirlendi.

 

 

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