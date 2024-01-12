 3391 Kilometre filmi ön gösterimine büyük ilgi!

Ön satıştaki biletlerin pek çok sinemada hemen tükendiği 3391 Kilometre filminin özel gösterimi vizyondan bir gün önce Nişantaşı City’s’de gerçekleştirildi.

(FİLM EKİBİ)

Kitabın yazarı Beyza Alkoç ve tüm oyuncuların büyük ilgi gördüğü gala gecesinde saatlerce fotoğraf çekme kuyruğu beklendi.

(MURAT DANACI)

Tüm yazdıkları gençler tarafından büyük ilgi gören Beyza Alkoç’un ‘3391 Kilometre’ adlı kitabının, adla sinema uyarlaması olan filmin gala gecesinde tüm ekip eksiksiz katıldı.

(GÜLİN İYİGÜN)

Filmin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın yanı sıra Selin Türkmen, Cavit Çetin Güner ile filmin yönetmeni Deniz Enyüksek, kitabın okurlarının yanı sıra sinema izleyicisine de keyifli bir aşk hikayesi hediye ettiklerini belirttiler.

(BEYZA ALKOÇ)

Filmin hikayesi, oyunculukları ve prodüksiyonu kadar müziklerine de tam not veren davetliler, iki saatlik keyifli bir seyirliğin sinemaların yüzünü güldüreceğini söylediler.

(AHMET HAKTAN ZAVLAK-DERYA PINAR AK)

OTTO Entertainment ve Böcek Films’in yapımcılığında sinema izleyicisine ulaşan film, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor. İsmini Ege’nin incisi İzmir’den alan 18 yaşındaki İzmir, bir gece aldığı mesaj sayesinde Ege ile tanışır. Sosyal medya üzerinden tanışan İzmir ile Ege sohbet ettikçe, birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını ve birbirlerine olan aşklarını fark ederler.

(SELİN TÜRKMEN)

Fransa ve Türkiye arasında, tam 3391 kilometrelik mesafede bir aşka yelken açan İzmir ve Ege için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birbirlerini görmeden ve duymadan, aylar boyunca gece gündüz yazışan, birbirlerine bu kadar uzak, ama bir o kadar da yakın olan İzmir ve Ege, hayatlarında yaşadıkları depremlere aşklarına tutunarak dayanmaya çalışırlar.

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