3 Oscarlı ‘Zorba’ Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde izlendi

Yönetmenliğini Michael Cacoyannis’in yaptığı, başrollerini Anthony Quinn (Alexis Zorba), Alan Bates (Yazar - Basil), Irene Papas (Dul kadın) ve Lila Kedrova’nın (Madame Hortense) paylaştığı, 1964 yapımı Zorba filmi, festivalin son gününde Antik Liman Side Kültür Evi’nde dev ekrana yansıtıldı.

ANTHONY QUINN’İN SİRTAKİ DANSI HAFIZALARA KAZINDI

İngiltere’de yaşayan içine kapanık bir yazarın, Girit Adası’nda babasından kalan maden işine bakmak üzere Yunanistan’a gitmesiyle başlayan hikâyesini konu alan, yaşamın anlamı, ölüm, aşk, özgürlük ve insan doğasına dair derin temalarla örülü olan Zorba, 1965 yılında 3 dalda Oscar ödülü kazanmıştı.

Başrolde Anthony Quinn (Alexis Zorba) ve Alan Bates’in (Basil) oynadığı film, Lila Kedrova’ya “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Walter Lassally’e “En İyi Siyah-Beyaz Görüntü Yönetmeni”, Vassilis Photopoulos’a “En İyi Sanat Yönetimi (Siyah-Beyaz)” ödüllerini getirmişti. Mikis Theodorakis’in bestelediği ve son sahnede Anthony Quinn ve Alan Bates’in dans ettiği ünlü "Sirtaki"müziğiyle hafızalara kazınan film, sinema tarihinin en ikonik anlarından biri olarak yorumlanıyor.

DERİNLİKLİ SÖYLEŞİ

Zorba filminin özel gösteriminden sonra Hürriyet Gazetesi Yazarı ve Suare Dergi Yayın Danışmanı Sayım Çınar’ın moderatörlüğünde Sinema Yazarı Kerem Akça ve Kültür Sanat Yazarı Mustafa İri, Nikos Kazantzakis’in ölümsüz karakteri Zorba üzerinden hayata, özgürlüğe ve tutkulara dair derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin ev sahibi Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, hikâyesi Girit’te yaşanan ve Girit’te çekilen bir filmin Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde gösterilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu filmin festival programına alınması fikrini veren Sayım Çınar’a, eserin verdiği mesajların Manavgatlı sinemaseverler tarafından daha iyi anlaşılması konusunda yorumlarda bulunan yazarlar Kerem Akça ve Mustafa İri’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

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