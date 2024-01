2024’e damga vuracak filmler yolda

2014 yılından bu yana dünyanın önemli sinema yapım şirketlerinin Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerini yürüten TME Films, 2024 yılında seyirciyle buluşacak iddialı yapımlarını ve vizyona giriş tarihlerini paylaştı. İşte Robert De Niro, Russel Crowe, Will Smith, Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Dakota Johnson ve Zendaya gibi yıldız oyuncuların yer aldığı birbirinden harika filmler….

Madame Web

Grinin Elli Tonu serisinin yıldızı Dakota Johnson'ın başrolde olduğu Marvel Evreni’nin en esrarengiz kahramanlarından Cassandra Webb’in köken hikayesi “Madame Web”, yılın merak edilenlerinden. Süper kahraman filmlerinden hoşlananları şimdiden heyecanlandıran film, 16 Şubat’ta vizyona girecek. Filmde Cassandra Webb’i canlandıran Dakota Johnson’a, Sydney Sweeney, Isabela Merced ve Celeste O’Connor gibi isimler eşlik ediyor.

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki / Dune: Part Two

Frank Herbert'ın ünlü romanından uyarlanan ve gösterime girdiği dönemde gişe rekorları kıran Dune filminin devamı “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two)” 1 Mart’ta sinemalarda olacak.

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı filmin yıldızlardan oluşan kadrosunda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem gibi oyuncular yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.

Hayalet Avcıları: Ürperti

Yeni ve eski Hayalet Avcıları’nı buluşturan “Hayalet Avcıları: Ürperti”, 29 Mart’ta seyirciyle buluşacak. Hayalet Avcıları hayranları tarafından heyecanla beklenen filmde evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştiren yeni ve eski Hayalet Avcıları’nın doğaüstü varlıklarla dolu mücadelesine tanık olacağız.

Mickey 17

Alacakaranlık serisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı bilimkurgu filmi “Mickey 17”, 2024’ün dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor. 29 Mart’ta gösterime girecek olan filmin yönetmen koltuğunda Parazit filmi ile sayısız başarıya imza atan Bong Joon Ho oturuyor. Niflheim’ın buz dünyasını kolonileştirmek için insanlarla birlikte bir keşif gezisine gönderilen Mickey adlı tek kullanımlık bir işçi dronunu konu alan filmin kadrosunda Robert Pattinson’ın yanı sıra Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo ve Holliday Grainger gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk / Godzilla x Kong: The New Empire

2021 yılında izleyiciyle buluşan Godzilla vs. Kong’un devam filmi “Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk”ta bu kez iki ikonik canavarın ortak bir düşmana karşı mücadelesini izleyeceğiz. 12 Nisan’da sinemalarda olacak filmin başrollerini Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Dan Stevens paylaşıyor.

Challengers

Call Me Your Name, Suspiria ve Bones and All filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı “Challengers”, 26 Nisan’da gösterime girecek. Başrollerinde Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist’in yer aldığı film, kocası Art’ı vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştüren antrenör Tashi’nin, kocasını yakın zamanda kaybettiği bir galibiyet serisinden kurtarmak için eski erkek arkadaşı olan Patrick ile yüz yüze geldiği bir "Challenger" turnuvasına sokmasını konu alıyor.

Horrorscope

Korku sineması hayranlarını heyecanlandıran “Horrorscope”, 10 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Bir grup üniversite arkadaşının, burç fallarına baktırdıktan sonra fallarıyla bağlantılı şekillerde ölmeye başlamasını konu alan filmde, Jacob Batalon, Olwen Fouéré, Humberly González, Harriet Slater gibi genç oyuncular yer alıyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Son yılların en iyi bilim kurgu- aksiyon filmlerinden, 6 Oscar Ödüllü, küresel hit Mad “Max: Fury Road” un öncesini anlatan “Furiosa: Bir Mad Max Destanı”, 24 Mayıs’ta sinemalarda olacak. George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği filmde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron'un "Mad Max: Fury Road" filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor. Chris Hemsworth ve Tom Burke ise ona eşlik ediyor.

Garfield

24 Mayıs’ta gösterime girecek bir diğer film ise dünya çapında ünlü, pazartesileri sevmeyen ama lazanyayı seven, tembel, şişman ve alaycı ev kedisi “Garfield…” Chris Pratt tarafından seslendirilen Garfield’i bu kez vahşi bir dış mekân macerası bekliyor.

The Watchers

Kadrosunda Dakota Fanning, Georgine Campbell, Olwen Fouéré ve Siobhan Hewlett gibi oyuncuların yer aldığı gerilim filmi “The Watchers”, 7 Haziran’da vizyonda olacak. 28 yaşında genç bir sanatçı olan Mina’nın Batı İrlanda kırsalında bir ormanda mahsur kalışını anlatan film, gizemli yaratıklar dolu hikayesiyle merak uyandırıyor.

Bad Boys 4

İlk filmi 1995'te gösterime giren ve dünya çapında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin son filmi “Bad Boys 4”, 14 Haziran’da seyirciyle buluşacak. Başrollerinde Martin Lawrence, Will Smith ve Vanessa Hudgens’in yer aldığı filmde Miamili narkotik polisleri Mike Lowrey ve Marcus Bennet, yine bulaşmamaları gereken olaylara bulaşıp tehlikenin ve komedinin tozunu atacaklar.

Twisters

Bir grup fırtına gözlemcisinin deneysel bir hava uyarı sistemini test etmek için hayatlarını riske atışını konu alan 1996 yapımı Twister filminin devam filmi olan “Twister”, felaket filmi severleri mutlu edeceğe benziyor. Film 19 Temmuz’da vizyonda olacak.

Harold and The Purple Crayon

Eğlenceli, büyüleyici ve sürprizlerle dolu hikayesiyle animasyon severlerin keyifle izleyeceği “Harold and The Purple Crayon”, 2 Ağustos’ta sinemalarda olacak. Crockett Johnson'ın 1955 yılında Harold adında genç bir çocuğun mor boya kaleminin yardımıyla büyülü bir maceraya atılmasını anlattığı aynı isimli çocuk kitabından uyarlanan filmin başrollerde, Zachary Levi, Lil Rel Howery ve Zooey Deschanel yer alıyor.

Avcı Kraven /Kraven The Hunter

Dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan, Örümcek Adam’ın ezeli düşmanı Sergei Kravinoff’un hikayesini konu alan “Avcı Kraven”, 30 Ağustos’ta vizyonda olacak. Aaron Taylor-Johnson, Russel Crowe, Christopher Abbott, Ariana DeBose ve Alessandro Nivola gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film, özellikle çizgi roman hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Venom 3

2024 yılı süper kahramanların yılı olacağa benziyor… İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu Venom serisinin devam filmi “Venom 3”, hayranlarını sabırsızlandırıyor. 8 Kasım’da seyirciyle buluşacak olan filmin yönetmenliğini Kelly Marcel üstlenirken, filmde Tom Hardy’nin yanı sıra Juno Temple ve Chiwetel Ejiofor rol alıyor.

Alto Knights

Robert De Niro, Cosmo Jarvis, Debra Messing, Kathrine Narducci, Matt Servitto, Bob Glouberman ve Carrie Laza gibi yıldız oyuncuların yer aldığı “Alto Knights”, 15 Kasım’da vizyonda olacak. 20. yüzyılın ortalarında iki ayrı suç örgütünün başında olan Vito Genovese ve Frank Costello’nun hayat hikayelerine dayanan filmde, Vito Genovese’in mafyadan emekli olan Costello’ya suikast girişiminde bulunması konu alınıyor.

2024’te TME Films dağıtımı ile vizyona girecek diğer filmler arasında Joaquin Phoenix’e Oscar ödülü kazandıran Joker’in devam filmi Joker: Folie à Deux, Tim Burton’ın kült filmi Beetlejuice’un yıllar sonra gelen ikinci filmi Beetlejuice 2, Brad Pitt ve George Clooney’yi başrollerde izleyeceğimiz Wolves, Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni anime uyarlaması The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, korku filmlerinin usta yönetmeni M. Night Shyalaman’ın yeni uzun metrajı Trap ve Karate Kid efsanesinin aynı isimli yeni uyarlaması da yer alıyor.

Tüm bu filmlerin yanı sıra Başkan, Rüya Senaryo, Cem Karaca’nın Gözyaşları, Hayatla Barış, Üç Harfliler: Nazar, Siccin 7 ve İç Savaş gibi merakla beklenen yerli ve bağımsız filmler de TME Films çatısı altında 2024’te vizyonda olacak.

