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2023’ün seyahat trendleri paylaşıldı

Ayrıcalıklı hizmet ve servisleri, ilham veren kampanyaları ve düzenlediği özel etkinliklerle, alışverişin ötesinde benzersiz deneyimler yaşatan Beymen, yeni sohbet serisi Beymen Travel ile seyahat tutkunlarını yeni keşif rotalarıyla buluşturmaya devam ediyor.

2023’ün seyahat trendleri paylaşıldı

Beymen Travel Sohbetleri’nin yeni buluşması, Lüks Seyahat Danışmanı Özlem Avcıoğlu’nun katılımı ile 27 Nisan 2023, Perşembe günü Beymen Panora’da gerçekleşti.

2023’ün seyahat trendleri paylaşıldı

“2023 Yazının Seyahat Trendleri ve Favori Destinasyonları” başlıklı sohbette Özlem Avcıoğlu, kültürü, doğası ve mimarisiyle son dönemlerin popüler destinasyonları arasında yer alan; Japonya, Meksika, Patagonga ve Puglia hakkında bilinmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı.

2023’ün seyahat trendleri paylaşıldı

Özlem Avcıoğlu’nun eksiksiz bir yolculuk planlamanın ipuçları ve yolculuk öncesi önerileri ile devam eden keyifli sohbet, davetlilerin soru ve cevaplarıyla interaktif olarak devam etti.

2023’ün seyahat trendleri paylaşıldı

Sohbete Aysel Akçay, Dilsen Kara, Seda Pişkin Eser, Filiz Sütçügil, Funda Eren, Ilgın Yücel, Seçil Paker, Işın Kursaklıoğlu, Inna Esen, Nihan Aydoğdu ve Özlem Öztürk’ünde aralarında yer aldığı cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.

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