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2023’ün Popüler Seyahat Rotaları Beymen Travel Sohbetleri’nde Paylaşıldı

Ayrıcalıklı hizmet ve servisleri, ilham veren kampanyaları ve düzenlediği özel etkinliklerle, alışverişin ötesinde benzersiz deneyimler yaşatan Beymen, yeni sohbet serisi Beymen Travel ile seyahat tutkunlarını yeni keşif rotalarıyla buluşturmaya devam ediyor.

2023’ün Popüler Seyahat Rotaları Beymen Travel Sohbetleri’nde Paylaşıldı

Beymen Travel Sohbetleri’nin yeni buluşması, Lüks Seyahat Danışmanı Özlem Avcıoğlu’nun katılımı ile 13 Nisan 2023, Perşembe günü BEYMEN İzmir İstinyePark’da gerçekleşti.

2023’ün Popüler Seyahat Rotaları Beymen Travel Sohbetleri’nde Paylaşıldı

“2023 Yazının Seyahat Trendleri ve Favori Destinasyonları” başlıklı sohbette Özlem Avcıoğlu, kültürü, doğası ve mimarisiyle son dönemlerin popüler destinasyonları arasında yer alan; Japonya, Meksika, Patagonga ve Puglia hakkında bilinmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Özlem Avcıoğlu’nun eksiksiz bir yolculuk planlamanın ipuçları ve yolculuk öncesi önerileri ile devam eden keyifli sohbet, davetlilerin soru ve cevaplarıyla interaktif olarak devam etti.

 

 

2023’ün Popüler Seyahat Rotaları Beymen Travel Sohbetleri’nde Paylaşıldı

Sohbete Arzu Baybal, Billur Vidinlioğlu, Esra Heris, Süreyya Heris, Engin Deniz Eriş, Fatih Şahin, Zeynep Tekin’in de aralarında yer aldığı iş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.

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