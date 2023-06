Zorlu PSM’de Bu Ay; Temmuz

Birbirinden ünlü isimlerin açık havada konserleri ile DJ setler, film gösterimleri, stand up şovlar, iş çıkışlarının vazgeçilmezi Afterwork etkinlikleri, spor müsabakaları ve çok daha fazlası ile Vestel Amfi, Temmuz ayında unutulmaz bir yaz deneyimi sunmaya hazırlanırken, elektronik müziğin ikonik isimlerinden ZHU, 29 Temmuz gecesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne gelerek Temmuz ayına damga vuracak bir konser gerçekleştirmek için gün sayıyor.

DJ PARTY: FUCHS // 7 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 19.00

Radyoculuk ve müziğe duyduğu dayanılmaz heyecan sebebiyle 1999 yılından itibaren kariyerinde tamamen bu iki alana yönelen ve yurt dışı ve yurt içinde; Amsterdam (Queensday), Londra (Ministry Of Sound, Cable), New York (Liquid, Bar 13, Nublu), Paris (Rex), Chicago (Spy Bar), Saraybosna, Zürih ve daha birçok şehirdeki yüzlerce kulüp ve festivalde performans gösteren Fuchs, 7 Temmuz akşamı Zorlu PSM'nin sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi'yi dans pistine çeviriyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

DJ Party: Fuchs: 19.00

Etkinilk Ücretsizdir.

FLASHBACK 90'LAR TÜRKÇE POP GECESİ // 8 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 19.30

Zaman tüneline giriyoruz, eskilere gidiyoruz, sesimiz kısılana kadar şarkılar söylüyoruz, ayaklarımız ağrıyana kadar dans ediyoruz! Neyden mi bahsediyoruz? Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi'nden! Perküsyon eşliğinde DJ performans ve muhteşem dans şovları izleyeceğiniz partinin etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız. Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi 8 Temmuz’da Vestel Amfi’de!

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 19.30

Bilet Fiyatları:

99,00₺

BİR DEDELER SOFRASI PROJESİ: SOUNDS OF GALAXY // 9 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 21.00

Seçmen şapkası size hangi eve ait olacağınızı söyledi? Dinozorları görmek için taa Jurrasic park’a gitmeye gerek var mı? Siyasetçiler ve Avengers arasında nasıl bir benzerlik var? Siz hiç Gandalf ile rol yapma oyunu oynadınız mı? Tüm bu soruların cevabını galaksinin en iddialı gösterisinde bulacaksınız! Bir yandan fantastik ve bilim kurgu dünyasının müzikleri ile kulaklarınızın pasını atarken bir yandan Dedeler eşliğinde eğlencenin doruk noktalarına doğru bir yolculuğa çıkmak isteyen herkesi bekliyoruz.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Bir Dedeler Sofrası Projesi: Sounds of Galaxy: 21.00

Etkinilk Ücretsizdir.

AFTERWORK PARTY: MURAT MERİÇ // 11 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 19.00

İş çıkışında Vestel Amfi'de buluşalım! Murat Meriç, Afterwork Party ile Vestel Amfi'ye geliyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 19.00

Etkinilk Ücretsizdir.

TUZ BİBER STAND UP // 12-23 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 20.00

Tuz Biber Stand Up, 12 ve 23 Temmuz’da Vestel Amfi'de izleyicilerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

VESTEL PSM RADYO PRESENTS: KAAN SEZYUM // 13 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 19.00

Vestel PSM Radyo'nun sevilen programcılarından Kaan Sezyum, 13 Temmuz akşamı Zorlu PSM'nin sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi'de dinleyicileriyle buluşmak için sabırsızlanıyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 19.00

Etkinilk Ücretsizdir.

THUG LIFE - 90'S & 2000'S HIP-HOP PARTY // 14 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 19.30

Thug Life parti serisi, yazın gelmesiyle beraber Vestel Amfi'de bu kez 90'lar ve 2000'lerin en sevilen R&B ve Hip-Hop parçalarıyla devam ediyor! 2018'de temelleri atılan, Istanbul’un en eğlenceli hiphop parti serisi Thug Life, orijinal kadrosu ile %100 Studio’da! Gorillaz, Kelis, Moby gibi isimlere yaptığı official remix'lerle ve albümleriyle tanınan Armageddon Turk'un kabinde olacağı gecenin açılışını DJ Sicies yapıyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Thuglife 90's & 2000's Hip Hop Party: 19.30

Bilet Fiyatları:

99,00₺

BAŞKA SİNEMA FİLM GÖSTERİMİ: LÉON: THE PROFESSIONAL // 16 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 20.00

Mathilda, New York’ta yaşayan ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızdır. Ailesini sevmeyen Mathilda için en değerli varlığı küçük kardeşidir. Babası uyuşturucu işlerine bulaşınca mafya ailenin tüm bireylerini öldürür. O sırada alışverişte olan Mathilda ise olaydan kılpayı kurtulur ve Leon’un kaldığı daireye saklanır. Leon ise çok soğukkanlı bir katildir. Ancak Mathilda’ya karşı içten bir sevgi besler ve ona kol kanat gerer. Aslında babalık, arkadaşlık gibi kavramlar ona çok yabancıdır.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

AFTERWORK PARTY: ORHAN TANRIVER // 18 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 19.00

Disco ve afro house türlerini harmanlayan Orhan Tanrıver’in neşeli ve melodik soundları ile sallanarak dans edip günün yorgunluğunu atmaya hazır mısın? Orhan Tanrıver, Afterwork Party kapsamında 18 Temmuz akşamı Vestel Amfi'de dinleyicilerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 19.00

Etkinilk Ücretsizdir.

SERA SAVAŞ // 20 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 20.00

Şarkıcı ve şarkı yazarı Sera Savaş, 20 Temmuz akşamı Zorlu PSM Vestel Amfi'de performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

HEND // 21 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 20.00

2019 ‘da kurulan ve elektronik tabanlı R&B ve Hip-Hop semalarında müzik yaparak kayıtlarında alışılmışın dışında bir setup kullanıp deneysel soundlar ortaya çıkarmayı amaçlayan grup Hend, 21 Temmuz'da Vestel Amfi'de dinleyicilerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

DISCMAN 90'LAR TÜRKÇE POP GECESİ // 22 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 19.30

Discman 90'lar Türkçe Pop Gecesi, 22 Temmuz akşamı Vestel Amfi'de müzikseverleri bekliyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 19.30

Etkinilk Ücretsizdir.

AFTERWORK PARTY: HAKAN YALÇIN // 26 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 19.00

9 yıl boyunca profesyonel DJ’lik yapmış olan Hakan Yalçın kariyerine uzun yıllardır menajer ve yapımcı olarak devam etse de eski(!) mesleği olan DJ’likten de tam anlamıyla vazgeçmiş değil. Yılda birkaç kez DJ set up’ının arkasına geçip farklı konseptlerde müzik yapmaya devam ediyor. 26 Temmuz Çarşamba Zorlu PSM Vestel Amfi’de bizler için hazırladığı konseptin adı ise: Rock the Casbah. The Clash şarkısı olan Rock the Casbah Rachid Taha tarafından da yorumlanmıştı. Özetle “blues müzikten rock müziğe uzanan ne varsa seçkin örneklerini dinleyebileceksiniz” diyor Hakan Yalçın.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 19.00

Etkinilk Ücretsizdir.

BAŞKA SİNEMA FİLM GÖSTERİMLERİ: OFFICIAL COMPETITION // 27 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 20.00

Milyoner bir girişimci ikonik bir film çekmeye karar verirse kesinlikle en iyisini talep eder. Ünlü film yapımcısı Lola Cuevas (Penélope Cruz) bu tutkulu projeyi çekip çevirecek ve yürütecek kişi olarak görevlendirilir. Filmin başrollerinde ise çok büyük yeteneğe (ve yeteneklerinden de büyük egolara) sahip olan iki oyuncu vardır: Hollywood’un yakışıklı ve ünlü oyuncusu Félix Rivero (Antonio Banderas) ve radikal bir tiyatro oyuncusu olan Iván Torres (Oscar Martínez). İkisi de büyük birer efsane olsalar da muhteşem bir arkadaşlıkları olduğu söylenemez. Lola’nın giderek daha da garipleşen girişimleri sonucunda Félix ve Iván sadece birbirleriyle değil, aynı zamanda kendi miraslarıyla da yüzleşmek zorundadır. Kameralar kayda başladığında sahnede kim kalacak?

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

CEREN GÜNDOĞDU // 28 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 20.00

Ceren Gündoğdu, 28 Temmuz akşamı Vestel Amfi'de sevenleriyle buluşuyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

Etkinlik: 20.00

Etkinilk Ücretsizdir.

DJ PARTY: ZHU WARM UP: OPENING SET W/ BEATGATE // 29 TEMMUZ // VESTEL AMFİ // 17.00

Elektronik müziğin ikonik isimlerinden ZHU, 29 Temmuz gecesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Gecenin açılışı ise Zorlu PSM'nin sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi'de gerçekleşiyor.

Kapı Açılış: 17.00

Happy Hour: 17.00- 19.00

DJ Party: Zhu Warm Up: Opening Set w/ Beatgate: 17.00

Etkinilk Ücretsizdir.

BEATGATE PRESENTS: ZHU // 29 TEMMUZ // TURKCELL SAHNESİ // 18.00

Elektronik müziğin ikonik isimlerinden ZHU, 29 Temmuz gecesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. 16 yıldır şehrin yeraltı kültürünü, seçkin özel partilerle bir araya getiren Beatgate, imzası olan kışkırtıcı görsel enstelasyonları ve benzersiz sahne tasarımlarıyla, sizi 29 Temmuz gecesi Zorlu PSM’ye davet ediyor.

Kapı Açılış: 18.00

Beatgate Presents: Zhu: 18.00

Bilet Fiyatları:

1. dönem: 700₺

2. dönem VIP: 1350₺

