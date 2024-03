 Zara verdiği 9 kilonun formülünü açıkladı

Zara, verdiği dokuz kilonun formülünü açıkladı.

Zara'nın formülü;

Kilo verdim. Tam 9 kilo.

- D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kaba çekirdeği yağı ile alıyorum.

- Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz.

- Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız.

- Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye. Daha iyi sindirim için..

- Güneş batınca birşey yememeye çalışıyorum.

- Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda..

- En önemlisi de stress.. Bi kurtulun kafanızın içindeki seslerden, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok farkediyor..

- Haklı değil mutlu olmayı seçiyorum.

- Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece..

- Sevdiğiniz birşeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stress, yes vitamin.. E ben nasıl kilo vermeyeyim

