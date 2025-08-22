Çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği Şimdi Konuşmak Moda’ya bu hafta 90’lara damgasını vuran Yonca Evcimik konuk oluyor.



HER SEKTÖRDE TEKELLEŞME OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın sunduğu, dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Yonca Evcimik, Abone şarkısıyla bir gecede nasıl şöhret olduğunu anlatıyor. “Bizden sonra gelen arkadaşlar tekelleşme dönemine denk geldi” diyen Yonca Evcimik, 2.5 yıl hangi kanaldan, neden boykot yediğini de açıklıyor.

1979’dan bugüne danslarıyla, sunuculuğuyla, müzikalleriyle, şarkılarıyla, şovlarıyla sahnede olan Yonca Evcimik, bugünlere tek başına geldiğinin de altını çiziyor. “Şöhret olduğum için ahlaksız teklifiler aldım. Birine cevap verseydim bugün burada olamazdım” diyen sanatçı, her zaman kendi ayakları üzerinde durduğunu, ne yaptıysa kendisinin yaptığını da ifade ediyor.



TEK BAŞIMA KALDIM

Yonca Evcimik programda ayrıca, 90’lı yıllarda yapılan bir ödül töreninde yaptığı konuşma ile takdir topladığını, kendisini alkışlayan, destekleyen sanatçı arkadaşlarının sonra nasıl onu yalnız bıraktığını da anlatıyor.

Ajda Pekkan’a danslarıyla eşlik eden, Sezen Aksu’ya vokal yapan, Devekuşu Kabare’nin unutulmaz müzikallerinde dans eden, şarkıları ezbere bilinen, enerjisiyle fırtına gibi esen Yonca Evcimik, sahne, ekran ve özel hayatına ilişkin anlattıklarıyla “Şimdi Konuşmak Moda”da keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor. Madonna’yla unutamadığı anısını ve yeni çalışmalarını da paylaşan Yonca Evcimik’in bu keyifli sohbetini youtube kanalında cuma akşamı saat 18:30’dan itibaren izleyebilirsiniz.

