Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen'in sağlık durumu hakkında oğlu Metin Şen açıklama yaptı

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, yoğun bakıma alınmıştı.

Şen'in oğlu Metin Şen açıklama yaptı.

Şen, "Babamın sağlık durumu gayet iyi... Tedbiren yoğun bakımdaydı... Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise...
Endişelenecek bir konu yok. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz" dedi.

