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Yılmaz Morgül’den Bodrum’da unutulmaz gece

Yılmaz Morgül’den Bodrum’da unutulmaz gece... İşte detaylar...

Yılmaz Morgül’den Bodrum’da unutulmaz gece

Bodrum’da bu yaz en çok konuşulan mekânlarından biri olan Dürdane 1901, yine unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

 Yılmaz Morgül’den Bodrum’da unutulmaz gece

Türk müziğinin efsane ismi Yılmaz Morgül, sold out olan sahnesiyle izleyenlere adeta müzik ziyafeti sundu. Günler öncesinden rezervasyonları tükenen gecede, Morgül’ün güçlü sesi ve sahnedeki enerjisi herkesi kendine hayran bıraktı.

 Yılmaz Morgül’den Bodrum’da unutulmaz gece

Mandalina ağaçlarının gölgesinde kurulu bu büyüleyici mekân, yaz sıcaklarına rağmen konuklarını serin bir müzik gecesiyle karşıladı. Eğlencenin ve coşkunun bir an bile azalmadığı gecede, konuklar Yılmaz Morgül’ün romantik ve duygusal repertuvarına büyük bir keyifle eşlik etti.

 Yılmaz Morgül’den Bodrum’da unutulmaz gece

(Zafer-Elif Yazıcı)

Geceye katılanlar arasında Zafer – Elif Yazıcı çifti ile Nil Uzun gibi tanınmış isimler de vardı. Enerjisi hiç bitmeyen sahne performansıyla Yılmaz Morgül, konuklara sadece bir konser değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuk yaşattı.

 Yılmaz Morgül’den Bodrum’da unutulmaz gece

(Nil Uzun)

Bodrum’un en özel adreslerinden biri olan Dürdane 1901, bu muhteşem geceyle bir kez daha farkını ortaya koydu. Müzik, doğa ve samimi atmosferin buluştuğu bu anlar, Bodrum gecelerine damga vurmaya devam ediyor.

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