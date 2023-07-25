Bir süredir sağlık sorunu yaşayan 94 yaşındaki Yılmaz Gruda, hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve yönetmen Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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