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Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan 94 yaşındaki Yılmaz Gruda, hayatını kaybetti.

Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve yönetmen Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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