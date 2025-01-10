 Yıllardır magazinden uzak duran Mansur Ark'tan özel hayat açıklaması! Sürpriz 90'lar itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; Mansur Ark ve DJ Hakan Küfündür, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Ark, yıllardır değişmediğinin sorulmasına, "Tabii ki yaşlanıyoruz. Biraz kalıtımla alakalı... Baba esmer tenli olduğu için yaşlanmamız dışarıdan görünmüyor ama içten yaşlanıyoruz" dedi. Magazinden uzak olup şarkılarıyla anılmasına Ark, "Şarkılarla anılmak istediğimdi. En sevdiğim şey şarkı ve sahneye çıkmak" diye konuştu.

'Silinmez' şarkısının 'İlk ve Son'da çalınmasına Ark, "20 yıl önce yapılmış şarkı ne güzel. Kaybolmuyor, müzik böyle bir şey. Tekrar sevilmez keyifli... Şarkı yayınlandıktan sonra izledim. Doğru bir şey olmuş. Aracı olanlardan teşekkür etmek gerekiyor. 'Silinmez' şarkımı kullanmak istediler, ben de kabul ettim. Unuttum ben bile... Baktım TikTok ve birçok yerde yayınlanınca, 'Ne oluyor?' dedim. Baktım dizide yayınlanmış" açıklamasını yaptı.



KENDİMİ SEYRETTİĞİM ZAMAN SEVMİYORUM

Meslektaşlarından güzel tepkiler aldığını belirten şarkıcı, "Bana, 'Seni seviyoruz' diye yazan çok oldu. Sanatçıdır yazmazlar genelde... Yakınlaşmaları güzel" diye konuştu. Oyunculuk deneyimini anlatan Ark, "Teklifler geldiğinde değerlendirdim. Kötü bir oyuncu olduğumu söylerim. Kısa roller üstlendim. Kendimi seyrettiğim zaman sevmiyorum. Oyuncuların yanında ağzımı bile açmam. Şarkı ve beste konusunda bir şey söylemeye çalışırım ama oyunculuk konusunda üstadlar var, ona karışmam. Benim ilgi alanımın dışında. Teklif ettiklerinde yapabildiğim kadar yapıyorum. Genelde konuk oyuncu oluyorum. Oyuncu olayım durumu yok bende" ifadelerini kullandı.

90'lı yıllardaki gibi isimlerin çıkmamasına Ark, "Tüm dünyada var aslında bu durum... Müzik tarzı şu an çok farklı... Bambaşka cihaz ve enstrümanlarla yapılıyor. Normal sesi bile duymuyorsunuz. Enstrümanlarla canlı çalınır, söylenirdi. Çok efekt kullanılıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz. Yeni solistler evde tek başına yapıyorlar. Sözleri ve müziği kendileri, aranjeyi de yapıyorlar. Biz ekiple çalıştık, öyle olunca çok renkleniyor. Bir sürü elin işin içine girmesi renkleniyor. Bir yanlış olduğunda biri, 'Böyle olsa daha mı iyi olur?' diyerek uyarıyor. Şimdi bakıyorsun aranje yok, altta ritim yok. Bizde daha çok ritim var. Herkesin öyle yaptığını söylemiyorum. Acayip güzel şarkıcı ve şarkılar da var. Biz 90'lar fanusunun içinde kaldık. Çıkmak istemiyoruz, tercihimiz o" dedi.



EVLİLİĞİ TAVSİYE EDERİM

Almanya'da yaşadığını belirten şarkıcı, "Müziğe orada başladım. Gidip-geliyorum. Askerden sonra gittim oraya..." açıklamasını yaptı. Özel hayatıyla ilgili Ark, "Şu an bekarım. İlk eşim Alman ikincisi ise Türk'tü... Halen görüşüyoruz. Çocuğum yok. Eşini bulduysan evlilik hayattaki en güzel şey. Evliliği tavsiye ederim. Doğru insanla yoksa cehenneme döner. Evden çıkmayan bir insanım. Ya balık ya da bahçede çimlerle uğraşırım" dedi.

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