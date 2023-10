Yılın The Bodrum Cup zamanı geldi! Kampana 35'inci kez çaldı

35 yıldır dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası deniz festivali Maximiles Black The Bodrum Cup'ta heyecanla beklenen kampana çaldı. Kampana töreni, 16 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Maximiles Black Yarış Merkezi'nde gerçekleşti. Kampanadan hemen sonra ise 20:30'da Serap Yenici konseri ile yarışçılar ve katılımcılar eğlenceli dakikalar yaşadı. Yunan sanatçı Petros Gaitanos'un sahnesiyle ve Anka Dans Grubu'nun sirtaki dansı ile devam eden gece unutulmaz bir açılışa dönüştü. Yarışlar ise 17 Ekim Salı günü Privia Black Bodrum - Bodrum etabıyla başlayacak.



35'inci yılını Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlayan ve her şeyin başlangıç noktası olan Selanik'te Ulu Önder Atatürk'ün doğduğu evin ziyaretinden sonra 3 Ekim'de start alan Maximiles Black The Bodrum Cup, Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan anma selamlamasıyla devam etmiş ve yarışçılar, 17 Ekim'deki start için 15 Ekim'de Bodrum'a geri dönmüştü.

35'inci Maximiles Black The Bodrum Cup kapsamında 17-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan Maximiles Black Yarış Merkezi'nde hafta boyunca söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirilecek. 21 Ekim'de Ağanlar Tersanesi'nde hem kazananlar kupalarına kavuşacak hem de “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” - Candan Erçetin konseri ile Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir final yapılacak.



Kampana töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, organizasyonda emeği geçen The Bodrum Cup Onursal Kurucu Başkanı Erman Aras, Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ile sponsor olan Türkiye İş Bankası ailesi başta olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür etti.



Denizcilere Teşekkür



Bu etkinliğin en önemli karakterinin denizciler olduğunun altını çizen Başkan Aras, şöyle devam etti:



“Sizler olmasanız bu etkinlik olmaz. Bu teknelere hayat veren, yaşam veren onların dümenini tutan sizler olmasanız, buraya katılmak istemeseniz bu etkinlik böyle olmaz. O yüzden asıl aktörler olan değerli Bodrumlu denizcilere hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.”



“Bodrum'da denizcilik çok eskilere dayanır”



Bodrum'da denizciliğin çok eskilere dayandığını da sözlerine ekleyen Başkan Ahmet Aras, “Bodrum'da denizcilik deyince çok eskilere gider. Kraliçe Artemis'e kadar gider. Ama asıl bizim kendimizi bildiğimiz Turgut Reis'imiz var. Bodrumlu denizciler Turgut Reis'in torunlarıdır” dedi.



Malta ile hem tarihi bağlarının hem de iyi ilişkilerinin olduğunu ifade eden Başkan Aras, bundan sonraki projenin Malta bağlantılı olmasını istediklerini de belirterek gerçekleşecek Bodrum etaplarına katılacak olan denizcilere hitaben “Hepinizin pruvası neta, rüzgârı bol olsun” temennisinde bulundu.



Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, “Maximiles Black The Bodrum Cup'ta bugüne kadar çok özel anlar yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi ziyaret ederek, Cumhuriyetimizin hikayesinin başladığı noktaya döndük. Büyük bir liderin doğumundan başlayarak bizlere Cumhuriyeti hediye ettiği ana kadar süren yolculuğu bir kez daha içtenlikle hissettik. Bu yıl Cumhuriyetimizin hak ettiği 100. yıl sevincini topluma yaymak önceliğimiz, Maximiles Black The Bodrum Cup 100. yıl kutlamalarının bir parçası olmasıyla da örtüşüyor. The Bodrum Cup'ın başlangıcını simgeleyen kampana çalma töreninin ardından gerçekleştirilecek yarışlar ile de festivalin heyecan dolu Bodrum etapları başlıyor. Bodrum'un eşsiz güzellikteki koyları ve masmavi denizinde, Bodrum limanından Çökertme ve Kissebükü'ne devam edecek ve Bodrum'da sona erecek rotada, yelkenlilerin centilmence ve kıyasıya rekabetini izleyeceğiz. Yarışlara katılan tüm yelken tutkunlarına başarılar diliyorum” dedi.



The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Maximiles Black The Bodrum Cup'ta kampanayı 35'inci kez çalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “35'inci yılımızı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıyla birlikte kutluyor olmak bizim için gurur verici. Bu yüzden bu yılki kampana sesi hiç olmadığı kadar anlamlı ve heyecanlı. 1989 yılından bu yana tekne sporları dünyasını, Bodrum'u ve daha geniş anlamda Akdeniz bölgesini tanıtmaya kendini adamış bir organizasyonuz. Yola çıkarken Akdeniz'in en büyük yarışı olmanın hayalini kurmuştuk, ne mutlu bize ki Akdeniz'in en büyük uluslararası deniz festivaline dönüştük” dedi.



The Bodrum Cup'ın 35'inci yılını Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlayarak çifte mutluluk yaşadıklarını belirten The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Bu muhteşem organizasyonu kesintisiz 35 yıldır devam ettirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle bu yıl, festival tarihine unutulmaz anılarla yazılacak. 35'inci yılımızda, Selanik'ten her şeyin başlangıç noktası olan Atamızın doğduğu yerden start alan festivalimizde, artık yelkenler 17 Ekim'de Bodrum etabı için açılacak. Büyük bir coşkuyla gerçekleşecek yarışların kazananlarına kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserle teslim edilecek.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl beş yarış etabı gerçekleşecek

Bu yıl 35'inci kez düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup'ta beş yarış etabı katılımcıları bekliyor. Her yıl artan katılımcı sayısıyla Maximiles Black The Bodrum Cup'a bu yıl 150'den fazla tekne, 2 bine yakın denizci ve 10 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor. Bodrum'dan başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzanacak, ardından Bodrum'da tamamlanacak. Kazananların kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı büyük bir konserle sahiplerine teslim edilecek.



Maximiles Black The Bodrum Cup'ın bu seneki programı aşağıda yer alıyor:



17 Ekim 2023 l Salı

Privia Black Bodrum - Bodrum Etabı



18 Ekim 2023 | Çarşamba

Metro Bodrum - Çökertme Etabı



19 Ekim 2023 | Perşembe

Radisson Collection Bodrum Çökertme - Kissebükü Etabı



20 Ekim 2023 | Cuma

Anadolu Sigorta Kissebükü - Bodrum Etabı



21 Ekim 2023 | Cumartesi

Opet - Tüpraş Bodrum - Bodrum Etabı



Maximiles Black The Bodrum Cup'ta isim sponsoru Türkiye İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black; ana sponsorlar Opet ve Tüpraş; platin sponsorlar Amerikan Hastanesi, Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Metro Türkiye; gold sponsorlar Ağanlar, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, İş Yatırım, İş Portföy, Radisson Collection Bodrum, Setur Marinas ve TAV Havalimanları katkılarını sunuyor. Çağdaş Bodrumspor, Bodrum FM, Arvento Mobile Systems, Ekin Ses, Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Sungulets Yachting & Travel'ın da sponsorları arasında bulunduğu festivale T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, T.C. Muğla Büyükşehir MUTTAŞ, T.C. Bodrum Kaymakamlığı, T.C. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye AŞ, T.C. Milas Kaymakamlığı, T.C. Milas Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Era Bodrum Sailing Club, TYBA Yachting, Türkiye Yelken Federasyonu, goturkiye.com resmi sponsor olarak destek veriyor.

