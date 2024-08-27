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Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde

Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde... İşte detaylar...

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ve meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, mutlu evliliklerinin en güzel meyvesi olan kızları Mira Milena ile ilk tatillerine Maldivler’de çıktılar.

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde
Sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan bu gözde çift,

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde
3 aylık bebekleriyle tropikal cennette enerji depolayıp moral buldu.

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde
Mayıs ayında anne olmanın sevincini ilk kez tadan Yıldız Çağrı Atiksoy,

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde
fit ve büyüleyici görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde
Hamilelik kilolarını hızla veren ve güzelliğiyle hayranlık uyandıran Atiksoy,

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde
sosyal medyada beğeni ve olumlu yorum yağmuruna tutuldu.

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