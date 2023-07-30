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Yılan dansına büyük alkış

Sahnelerin en eğlenceli  en sevilen sanatçılarından Fatih Ürek önceki akşam Bodrum Türkbükü, Üzüm Kızı'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Yılan dansına büyük alkış

Sahneye efsane yılan dansıyla çıkan Ürek "Bu gece çok eğleneceğimizin sinyalidir bu, çok şükür havada öyle yakıp kavurmuyor yani oturmak yok."  diyerek sevilen şarkısı "Afra tafra" ile programına devam etti.

Yılan dansına büyük alkış

Şarkılarını sık sık seyircisiyle birlikte seslendiren sanatçı gece boyu söylediği şarkıları ve kendine has danslarıyla konuklarına çok özel bir Bodrum gecesi yaşattı.

Yılan dansına büyük alkış

 

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