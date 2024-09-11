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Yiğit Kirazcı ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’te

Son dönemin başarılı oyuncularından Yiğit Kirazcı, Ay Yapım’ın iddialı dizisi ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’le bu akşam NOW’da ekranlara dönüyor. Bu zamana kadar gördüğümüzden farklı bir karakterle izleyicilerle buluşacak oyuncu dizide kilit bir rol oynayacak Mali’ye hayat veriyor. 

Yiğit Kirazcı ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’te

Ay Yapım imzalı, Hilal Saral’ın yönetmenliğinde bu akşam NOW’da ilk bölümüyle ekranlara gelecek ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’ güçlü oyuncu kadrosu, duygu dolu hikayesi ve tanıtımlarıyla merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizide başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı, Nur’un (Gonca Vuslateri) sevgilisi, düzenbaz Mali karakteriyle hikayenin kilit noktasında yer alacak. 

Yiğit Kirazcı ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’te

Yiğit Kirazcı ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’  dizisinde hayat verdiği Mali karakteriyle ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: “Paralel kurguda bir insanın iki farklı zamanında olmak çok enteresan ve çekici geldi. Yani bir insanın 15 sene öncesi ve sonrasını canlandırma fikri çok cezbedici zira birbirlerinin üzerine kurulan bir yapıları var. Mali, uyumlanmak zorunda kalınca filtreleri oluşan, kendini iyileştirecek kadar bilgisi olmayan özünde yırtıcı birisi.”

Yiğit Kirazcı ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’te

 

Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...’ bu akşam 20.00’de NOW’da başlıyor!

 

 

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