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Yeşim Salkım'dan itiraf! '13 gün evli kaldım'

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan "Ne Hissettin" programına bu hafta Yeşim Salkım konuk oldu.

Yeşim Salkım'dan itiraf! '13 gün evli kaldım'

Yeşim Salkım, konuk olduğu Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin' adlı programında özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. 

Yeşim Salkım'dan itiraf! '13 gün evli kaldım'

İşte programdan satır başları...


20 YAŞINDA EVLENDİM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, "Beş kere evlendiniz. Sizden neler aldı bu evlilikler?" sorusuna Yeşim Salkım "Benden bir şey alıp götürmedi. İlk evliliğimi 20 yaşında yaptım. İlk kızımın babası. Evliliğim 13 gün sürdü ama sonuçta aşık olduğum adamla evlendim. Diğer adamlarla da öyle sevdim evlendim. Kendim ettim kendim buldum" diye cevap verdi. 


FLÖRT ETMEYİ ÖĞRENMELİYİM

Kendimi bildim bileli evliyim. Flört etmeyi öğrenmeliyim.

Yeşim Salkım'dan itiraf! '13 gün evli kaldım'

NİSAN AYINDA KİTABIM ÇIKIYOR

Nisan ayında hayatımı anlatan kitap çıkıyor. 


İLK İHANETİ BABAMDA GÖRDÜM

Ezmeci'nin "İlk ihanetinizi yaşadığınızda ne hissettiniz? " sorusuna Salkım "İlk ihaneti 14 yaşında babamın annemi aldattığını gördüğüm gün yaşadım" diye yanıt verdi. 


ÇOK PİŞMANIM

Bunu öğrendikten iki ay sonra anneme söyledim ama çok pişmanım keşke söylemeseydim. 

Yeşim Salkım'dan itiraf! '13 gün evli kaldım'

BİLMEDEN KIZ KARDEŞİMLE TANIŞTIM

Babam yakışıklı şöhretli bir adamdı. Yaşadığımız yerde çocukları toplar onlara kitap okurdum. Çok sevimli güzel bir kız çocuğu vardı. Onu devamlı kucağıma alır kitabımı öyle okurdum. Babamın annemden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı Hülya Hanımla gördükten sonra o kızın kız kardeşim olduğunu anladım. 


MESLEKİ ANLAMDA ARKADAŞIM YOK

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Dobra bir kadınsınız bunun zararlarını gördünüz mü?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: Her yaşadığınız size bir şeyler öğretiyor. Zaten mesleki anlamda arkadaşım yok. İyi ki kızlarım var.  

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